Коллектив МФЦ из Мытищ наградили за участие в благотворительном проекте

Сотрудникам многофункционального центра в Мытищах вручили благодарственные письма от организаторов экологической акции «Добрые крышечки». Восемь лет центр собирает вторсырье на переработку и помогает детям-сиротам.

Жители Мытищ могут сдать пластиковые крышки от бутылок, которые потом отправляют на дальнейшую переработки. Завод за полученный материал жертвует средства в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Деньги идут на покупку реабилитационного оборудования для детей с ограниченными возможностями из приемных семей. Таким образом люди не только помогают экологии, но и делают доброе дело.

Вы сдаете пластиковую крышку и тем самым помогаете ребятам приобрести инвалидные коляски, вертикализаторы, туторы, подъемники и поддерживающие стулья. Каждый февраль сотрудники многофункционального центра сдают накопленное сырье в общий пункт приема.