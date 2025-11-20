Коллектив мажореток «Истра» успешно выступил на всероссийском турнире

Коллектив мажореток «Истра» из Истринского дома культуры выступил на всероссийском турнире «AvanГard 2025» по батон-твирлингу и спортивному маршированию, заслужив высокие оценки жюри и признание зрителей.

За годы упорных тренировок ансамбль достиг высоких результатов и продолжает стремиться к новым достижениям в искусстве батон-твирлинга и спортивного марширования.

Артистки продемонстрировали отточенную технику, художественную выразительность и слаженность исполнения. Выступление на престижном турнире стало важным этапом в развитии коллектива, подтвердив профессиональный уровень подготовки и мастерства участниц.

Турнир «AvanГard 2025» является одним из самых престижных соревнований в России по батон-твирлингу, собравшим лучшие коллективы со всей страны. Мероприятие отличается высоким уровнем организации и авторитетным составом судейской коллегии, в которую вошли признанные эксперты и заслуженные деятели искусства. Участники демонстрировали мастерство в нескольких дисциплинах, включая синхронное маневрирование, сложные акробатические элементы с батоном и художественную композицию под музыку.