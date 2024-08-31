Коллектив из Зарайска выступит на фестивале современного танца в Королеве

Пресс-служба администрации городского округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Зарайск

Образцовый коллектив хореографическая студия «Надежда» представит Зарайск на гала-концерте фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Он пройдет в Центральном городском парке Королева 7 сентября.

На сцене выступит 40 команд-финалистов из 38 городских округов и один коллектив — победитель конкурса зрительских симпатий. На гала-концерте будет выбран лучший танцевальный коллектив Подмосковья.

Выступления команд оценит звездный состав жюри: заслуженный артист России, хореограф, художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин, хореограф, танцовщик, основатель школы танцев «Это» Александр Могилев, хореограф Island-Dance, лидер стиля локинг в России Владимир Гудым и победительница проекта «Танцы со звездами» актриса Елена Подкаминская.

В гала-концерте примут участие и профессиональные танцоры — участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. Также всех ждет выступление музыкального хедлайнера. Начало в 15:00. Вход свободный.

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