Коллектив из Подольска победил в областной «Битве хоров»

Пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Подольск

Участники программы «Активное долголетие» из подольского Быково стали лучшими на региональном творческом состязании. Хор русской песни «Стрелковские зарницы» из сельского дома культуры «Быково» занял первое место в номинации «Песни юности моей».

Артисты из 11 округов Подмосковья приехали для участия в межмуниципальном открытом вокальном конкурсе хоровых и вокальных коллективов «Битва хоров». За звание лучшего вокального коллектива сражались 165 человек серебряного возраста — участники клуба «Активное долголетие в Подмосковье».

Руководитель хора «Стрелковские зарницы» Ольга Истомина рассказала, что зал их принял очень тепло. Участники коллектива получили незабываемые эмоции. Сейчас уже готовятся к следующим конкурсам.

Подольчанки исполнили песни «Вишенье» композитора Григория Пономаренко и «Доброе сердце России» Анатолия Ушкарева.

Хору русской песни «Стрелковские зарницы» в этом году исполнилось 55 лет. Он имеет звание народного коллектива.