Коллектив из Подольска победил в областной «Битве хоров»

Участники программы «Активное долголетие» из подольского Быково стали лучшими на региональном творческом состязании. Хор русской песни «Стрелковские зарницы» из сельского дома культуры «Быково» занял первое место в номинации «Песни юности моей».
Артисты из 11 округов Подмосковья приехали для участия в межмуниципальном открытом вокальном конкурсе хоровых и вокальных коллективов «Битва хоров». За звание лучшего вокального коллектива сражались 165 человек серебряного возраста — участники клуба «Активное долголетие в Подмосковье».
Руководитель хора «Стрелковские зарницы» Ольга Истомина рассказала, что зал их принял очень тепло. Участники коллектива получили незабываемые эмоции. Сейчас уже готовятся к следующим конкурсам.
Подольчанки исполнили песни «Вишенье» композитора Григория Пономаренко и «Доброе сердце России» Анатолия Ушкарева. Хору русской песни «Стрелковские зарницы» в этом году исполнилось 55 лет. Он имеет звание народного коллектива.
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