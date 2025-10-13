Коллектив из Павловского Посада вышел в ¼ финала «Театрального поединка»

Отборочные поединки молодежного проекта «Театральный поединок» состоялись в доме культуры «Филимоновский». В этом сезоне за победу борются 32 коллектива из 25 населенных пунктов Подмосковья.

По итогам предварительного этапа в одну восьмую финала вышли 16 команд из 15 городов региона. Коллектив «СказкаГрад» из Павловского Посада стал победителем и вместе с еще одним театром продолжит борьбу в четвертьфинале.

Большой финал шестого сезона проекта пройдет 24 ноября на большой сцене Московского губернского театра. На итоговое праздничное событие будут приглашены все коллективы, участвовавшие в играх сезона.

Проект «Театральный поединок» проводится в Московской области с 2020 года при поддержке Министерства культуры и туризма региона. Его цель является формирование единого молодежного профессионального творческого сообщества, в основе которого лежит национальная идея русского драматического театра и система Константина Станиславского.