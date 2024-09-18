Коллектив из Павловского Посада победил на фестивале восточных танцев в Троицке

Дарья Овсянникова завоевала приз «Принцесса Marjan». Отличились и другие участницы коллектива. Анастасия Захаркина стала первой в молодежном разряде и получила серебро за выступление под живой аккомпанемент. Совья Свистунова забрала золотую медаль среди юниоров, а Юлия Стабулянец — в молодежном разряде, а также серебро на выступлении под живой аккомпанемент. Виталина Денисова стала лучшей в молодежном разряде и третьей в живом выступлении. Эвелина Трофимова получила золото среди юниоров, а Дарья Овсянникова — золото в выступлении под живой аккомпанемент.

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