Коллектив из Истры вошел в число лучших на фестивале «Город танцует в парках»

Коллектив из Истры «Кризис жанра» вошел в число лучших участников фестивале «Город танцует в парках». Концерт проходил в центральном парке города.

Масштабный фестиваль собрал на одной сцене 10 хореографических коллективов: пять из муниципального округа Истра и пять из соседнего Клина.

Более 100 танцоров показали высокий уровень артистизма, техники и сценического мастерства, подарив зрителям яркие и запоминающиеся номера. За выступлениями внимательно наблюдало звездное жюри: заслуженный артист России, хореограф и художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин, а также хореограф Александр Могилев. Их мнение стало важной оценкой для участников, а советы — настоящим профессиональным ориентиром.

Особенным подарком для зрителей были номера артистов популярных телепроектов «Танцы» и «Новые танцы» — их участие стало настоящим украшением вечера и вдохновением для молодых исполнителей.

По итогам конкурса два коллектива стали победителями — студия «О» из Клина и истринская команда «Кризис жанра». В сольной номинации лучшей признана Майя Савельева из Клина.

Победители представят свои номера на гала-концерте этой осенью.