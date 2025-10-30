Коллектив из Черноголовки выиграл Всероссийский хореографический конкурс

Хореографический коллектив «Фантазия» под руководством хореографа Анастасии Лапочкиной, в очередной раз подтвердил свой высокий профессиональный уровень. Коллектив одержал победу, удостоившись диплома I степени на Открытом Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Balance».

Как сообщили в Культурно-досуговом центре «ГАММА», каждая участница коллектива продемонстрировала на сцене не только отточенную технику и синхронность, но и артистизм, индивидуальность и понимание хореографического замысла.

«Именно это сочетание профессионализма и вдохновения позволило „Фантазии“ покорить сердца жюри и зрителей, заслужить диплом первой степени и получить особую награду, ставшую символом признания их таланта — уникальную статуэтку, которая пополнила и без того впечатляющую коллекцию наград прославленной студии», — добавили в КДЦ «Гамма».