Коллектив Федеральной налоговой службы поздравили в Мытищах

Юлия Купецкая — секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и Андрей Гореликов — председатель Совета депутатов городского округа Мытищи встретились с сотрудниками Федеральной налоговой службы России, которые ежедневно трудятся во благо финансовой безопасности России, развития предпринимательства и экономики. Важным поводом стала знаковая дата — день рождения налоговых органов Московской области. Почетные гости поблагодарили их за ответственное отношение к непростому труду.

«Благодарю весь трудовой коллектив и начальника ИФНС России в Мытищах Алексея Ларионова за добросовестный труд и ответственный подход к непростой, но очень важной работе. Желаю высоких успехов и результатов в служебной деятельности!» — пожелала Юлия Купецкая, секретарь отделения партии «Единая Россия» в городском округе Мытищи.

Встреча получилась теплой и стала наглядным примером сотрудничества и взаимоподдержки.