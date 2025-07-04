Коллектив Федеральной налоговой службы поздравили в Мытищах

Поводом стало 35-летие со дня образования налоговой службы Подмосковья. Лучших сотрудников наградили почетными грамотами.
Юлия Купецкая — секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и Андрей Гореликов — председатель Совета депутатов городского округа Мытищи встретились с сотрудниками Федеральной налоговой службы России, которые ежедневно трудятся во благо финансовой безопасности России, развития предпринимательства и экономики. Важным поводом стала знаковая дата — день рождения налоговых органов Московской области. Почетные гости поблагодарили их за ответственное отношение к непростому труду.
«Благодарю весь трудовой коллектив и начальника ИФНС России в Мытищах Алексея Ларионова за добросовестный труд и ответственный подход к непростой, но очень важной работе. Желаю высоких успехов и результатов в служебной деятельности!» — пожелала Юлия Купецкая, секретарь отделения партии «Единая Россия» в городском округе Мытищи.
Встреча получилась теплой и стала наглядным примером сотрудничества и взаимоподдержки.
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