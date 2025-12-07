Коллектив фабрики «Федоскино» в Мытищах поздравили с 230-летием лаковой миниатюры

Шкатулки, разрисованные русской лаковой миниатюрной, считаются символом народного искусства. На протяжении столетий они украшают лучшие мировые коллекции и восхищают ценителей.

«Искренне желаю, чтобы народный промысел процветал и развивался. Пусть ваши произведения и дальше радуют людей по всему миру», — поздравила коллектив фабрики «Федоскино» глава округа Юлия Купецкая.

Технология производства живописи неизменна более двух веков. Художникам необходимо порядка шести месяцев на проработку. Фабрика «Федоскино» выпустила уже более 1,5 тысяч таких шкатулок. Большой интерес лаковая миниатюра вызывает у гостей округа. В 2025 году фабрику посетили свыше 10 тысяч туристов.

В учреждении трудятся более 100 мастеров, более 20% из них — молодые специалисты. Многие художники занимаются творчеством всю жизнь. Например, Нонна Кузнецова, которой исполнилось 92 года, творит по сей день.

Сейчас в музее Новый Иерусалим открыта выставка, посвященная юбилею федоскинского промысла. Посетить ее можно до 24 мая 2026 года.