Коллегия по вопросам развития здравоохранения до 2030 года прошла в Подмосковье

В Подмосковье прошла коллегия по вопросам развития здравоохранения до 2030 года. Участники обсудили задачи на перспективу и приоритетные меры для повышения качества и доступности медицинской помощи.

Мероприятие посетили министр здравоохранения МО Максим Забелин, директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития Минздрава России Иван Деев, представители Росздравнадзора, Общественной палаты и других заинтересованных организаций, а также главы округов и главврачи подмосковных больниц.

«Мы уделяем особое внимание профилактике заболеваний, развитию первичного звена и внедрению цифровых инструментов, которые позволяют не только повышать эффективность управления, но и улучшать взаимодействие между врачом и пациентом», — отметил Забелин.

На коллегии подняли темы удовлетворенности граждан оказанием медицинских услуг, внедрения клинических рекомендаций в практику врача, использования ИИ, а также способы снижения смертности, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, были представлены лучшие управленческие и медицинские практики российских регионов.