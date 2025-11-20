Колледжи и предприятия Балашихи примут участие в профориентационном мероприятии

22 ноября Балашиха станет площадкой для форума профориентации, ориентированного на школьников и их родителей. Мероприятие пройдет с 12:00 до 18:00 и будет связующим звеном между образовательными учреждениями, работодателями и специалистами в области профориентации и психологического сопровождения.

Участников форума ожидают встречи с профессионалами из разных областей и потенциальными работодателями; психологические консультации и мастер‑классы от специалистов по профориентации; презентации городских учебных заведений и предприятий, которые предлагают возможности для молодежи.

В рамках форума будут представлены образовательные и производственные учреждения, а также предприятия, где молодежь может найти путь к карьерному росту. Среди участников — колледж «Энергия», Университет Вернадского, а также крупные предприятия и научно-исследовательские институты: «Рубин», «Криогенмаш» и НИИИ. Представители этих организаций расскажут о перспективах обучения, программах стажировок, маршрутах карьерного роста и требованиях к кандидатам.

Мероприятие пройдет по адресу: городской округ Балашиха, проспект Ленина, дом 25, БЦ East Gate, 2-й этаж.

Форум призван стать эффективной площадкой для взаимодействия школьников и родителей с работодателями и образовательными учреждениями, показать реальные возможности для молодежи, а также дать практические инструменты для выбора профессии и планирования будущего.