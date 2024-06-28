Колледж «Подмосковье» принял более 750 заявлений на поступление за неделю

Приемная кампания продолжается в колледже «Подмосковье». За первую неделю работы приняли более 750 заявлений, сообщили в Министерстве образования Московской области.

В этом году колледж предоставит 1175 бюджетных мест. За первую неделю работы приемной комиссии подано уже более 750 заявлений от абитуриентов. Набор ведется по 53 направлениям подготовки, связанным с востребованными отраслями промышленности.

Особой популярностью пользуются профессии и специальности проекта «Профессионалитет»: «Поварское и кондитерское дело», «Сестринское дело» «Туризм и гостеприимство» и другие. Узнать больше можно на сайте колледжа.

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