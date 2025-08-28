Колледж «Подмосковье» принял 11 тысяч заявок от абитуриентов

Представители приемной комиссии колледжа «Подмосковье» совместно с амбассадорами образовательного учреждения в течение двух месяцев консультировали будущих студентов по вопросам выбора профессии. Абитуриенты регулярно посещали экскурсии, общались с преподавателями, а также участвовали в мастер-классах.

Сотрудники учебного заведения подробно отвечали на все вопросы, в том числе по специальностям в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

В пресс-службе Министерства образования Московской области отметили, что колледж получил свыше 11 тысяч заявок на обучение.

Конкурс по направлениям проекта «Профессионалитет» составил от двух до семи человек на место, обучение с 1 сентября начнут 600 студентов. Наибольший спрос был зафиксирован на специальности в сфере туризма и услуг, а также информационных технологий.

Свыше 1,5 тысячи абитуриентов колледжа в этом году зачислили на бюджетные места.

Колледж также добавил обучение по специальностям, которые особенно востребованы на современном рынке труда.

Программы в рамках проекта «Профессионалитет» разрабатывают совместно с ведущими предприятиями Московской области. Мастерские и лаборатории, в которых занимаются студенты, оборудованы новейшей техникой.