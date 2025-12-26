Колледж «Подмосковье» отправил новогодние посылки бойцам СВО

В преддверии Нового года колледж «Подмосковье» объявил сбор гуманитарной помощи в зону СВО. В течение двух недель учащиеся и педагоги приносили теплые вещи, продукты, медикаменты, а также писали письма бойцам.

Как рассказали в региональном Минобразования, 25 декабря для студентов провели мероприятие в рамках проекта «Колледж Неравнодушных». В нем участвовала почетная гостья, супруга участника СВО Юлия Микишанова. Она активно занимается волонтерством, собирая и доставляя гуманитарные грузы на передовую.

На протияжении двух недель студенты, их родители и педагоги приносили продукты питания, средства личной гигиены, лекарства и теплые вещи. Их расфасовали и дополнили письмами с новогодними пожеланиями.

«Быть волонтером — это в первую очередь возможность быть нужным другим людям, помогать по зову сердца, пример нравственности и бескорыстия. Мы не будем останавливаться на достигнутом, а будем продолжать делать добрые дела», — отметили в администрации колледжа.