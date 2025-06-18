Колледж МОКИТ в Подольске вошел в топ-15 лучших в России

Московский областной колледж информации и технологий в Подольске занял 11-е место в национальном рейтинге по трудоустройству выпускников по направлению «Правоохранительная сфера и управление». Исследования провели среди более чем 3500 учреждений среднего специального образования страны.

Для расчета рейтингов за основу взяли сведения Рособрнадзора о выпускниках очной формы обучения, а также данные по уровню их трудоустройства на второй год после завершения учебы и медианной зарплаты за исследуемый период.

Отметим, что в Московском областном колледже информации и технологий в Подольске обучаются порядка 1300 ребят по 12 направлениям. Студенты могут получать знания очно, очно-заочно, заочно и в дистанционном формате. В учреждении оборудовали современные классы и библиотеку, а также специализированные лаборатории. Для учащихся там построили комфортный буфет, просторный спорткомплекс, 12 аудиторий и актовый зал.