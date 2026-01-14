Колядное шествие пройдет в Черноголовке

18 января арт-пространство «Восход» приглашает жителей и гостей Черноголовки стать частью фольклорного события. В округе пройдет традиционное колядное шествие, призванное возродить старинные русские обычаи зимних праздников. Колядование на Руси — это важнейшая часть Святок, периода между Рождеством и Крещением.

В эти дни по улицам традиционно ходили ряженые — люди в костюмах и масках, создававшие гротескные образы животных и мифических существ. Участники шествия в Черноголовке смогут примерить на себя эти роли: приветствуются маски медведей, коз, журавлей и других персонажей народного фольклора.

Организаторы подготовили насыщенный сценарий, который превратит обычную прогулку в театрализованное действо.

«Участники пройдут по улицам города, исполняя фольклорные колядки. Ряженые будут разыгрывать традиционные народные миниатюры, вовлекая в процесс прохожих. После активной программы на свежем воздухе всех участников пригласят на чаепитие с душистыми травами и серию народных игр, популярных в крестьянском быту прошлых столетий», — сообщили организаторы.

Для участия необходимо подготовить яркий образ: чем необычнее и масштабнее будет маска или костюм, тем лучше. Учитывая прогноз погоды, организаторы рекомендуют одеваться как можно теплее. Мероприятие пройдет 18 января в 14:00 у Культурного центра «Восход». Зарегистрироваться можно по ссылке.