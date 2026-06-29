Количество занятых в сфере науки предприятий Подмосковья превысило 1,5 тысячи

Более 1,5 тысячи малых и средних предприятий в сфере исследований и разработок открыто в Подмосковье. Всего в стране 24,3 тысячи таких компаний, сообщили в региональном Мининвесте.

На Подмосковье приходится 6% от общего числа предприятий, занятых в сфере науки.

«Это 1501 компания. В среднем штат таких предприятий насчитывает 10 сотрудников. Важно, что это не компании-однодневки — средний возраст наших научных МСП — почти 10 лет», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

С начала года такие компании привлекли более двух миллиардов рублей с помощью Национальной гарантийной системы — вдвое больше, чем за такой же период прошлого года.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что развитие науки — один из приоритетов государства. Вовлеченность предпринимателей позволяет консолидировать все ресурсы.

«При этом в научно-технической деятельности часто цикл исследований и разработок достаточно длительный, поэтому таким МСП особенно важно иметь плечо господдержки для обеспечения стабильной работы и развития», — сказал он.

Исаевич добавил, что в России почти 103,5 тысячи предприятий, которые помимо научных исследований используют их результаты в производстве и продажах. Почти четверть таких компаний ведет основную деятельность в сфере архитектуры и проектирования, каждая пятая — в IT.