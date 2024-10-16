Количество травм пассажиров на железной дороге в Подмосковье снизилось на 1% с начала года

Количество травм пассажиров на железной дороге снизилось на 1% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Как пояснили в ведомстве, чаще всего люди получают травмы, когда нарушают правила безопасности на железной дороге, например, переходят пути в неположенном месте.

Работники железной дороги регулярно проводят разъяснительную работу важности соблюдения правил безопасности — читают лекции в школах, раздают памятки на станциях, а также совместно с сотрудниками полиции участвуют в рейдах в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила.

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