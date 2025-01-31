Количество процедур ЭКО увеличат в Подмосковье в 2025 году

Около 5,6 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения провели в Подмосковье за год. В результате родились 1,7 тысячи детей.

Процедуры экстракорпорального оплодотворения проводят в Подмосковье бесплатно по полису ОМС по квоте. Увеличения их количества — одна из целей нацпроекта «Семья», рассказали в Мособлдуме.

«Согласно плану реализации нацпроекта, государство, в числе прочих мероприятий, бесплатно помогает людям с бесплодием. В таком случае стать родителями им поможет экстракорпоральное оплодотворение. В 2024 году в Подмосковье было проведено 5,6 тысячи процедур ЭКО, в результате на свет появилось 1,7 тысячи детей», — сказал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

В этом году количество процедур планируют увеличить до семи тысяч. По словам депутата, изменится и система контроля результатов — отчет по ним для всех медучреждений станет автоматизированным, в том числе для частных организаций.

Для оформления квоты на ЭКО необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства и пройти обследование. При наличии показаний гинеколог даст направление на прием к репродуктологу.

Узнать об этом подробнее можно на сайте регионального Минздрава.