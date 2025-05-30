Количество производителей детских товаров превысило 1,2 тысячи в Подмосковье

Подмосковье входит в число лидеров по количеству производителей детских товаров и услуг для детей. В этой сфере работают более 1,2 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Для этой сферы в регионе работает широкий спектр мер поддержки: недвижимость в аренду по льготной ставке, участие в программе „100% Подмосковье“, субсидии, например, на маркетплейсы и франшизу, а также льготные займы, включая новый заем от регионального Фонда развития промышленности под 1%», — рассказала заместитель председателя правительства –глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Всего в России более 14,5 тысячи предприятий, которые занимаются производством товаров и предоставлением услуг для детей. За последние три года их число увеличилось почти на 10%, а в 2024 году их общая выручка составила 200 миллиардов рублей.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, ежегодно количество занятых в этой сфере предпринимателей увеличивается более чем на 400. За три года объем финансирования таких предприятий с поддержкой Национальной гарантийной системы превысил девять миллиардов рублей, из которых 2,9 миллиарда пришлось на выпуск гигиенических изделий, 1,6 миллиарда — на детское питание и 1,5 миллиарда — на игрушки и игры.

«Российским производителям удалось не просто заместить ушедшие иностранные бренды, но и создать свои уникальные продукты. Так, при поддержке нашего дочернего МСП Банка компания из Новосибирска успешно выпускает авторские развивающие игрушки из дерева, а в Башкортостане запущено производство детского развивающего оборудования, в том числе для сенсорных комнат», — сказал он.