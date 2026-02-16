Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 480 тысяч

Количество представителей малого и среднего предпринимательства в Подмосковье превысило 481 тысячу. Из них 945 трудятся в социальной сфере.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, всего в структуре МСП насчитываются 349 тысяч индивидуальных предпринимателей. Остальные — юридические лица.

«В Подмосковье зарегистрировано 481,2 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял порядка 460 тысяч», — сказала Екатерина Зиновьева.

В этом году для предпринимателей продолжают работать все меру поддержки, созданные в Подмосковье. Узнать о них подробнее можно по ссылке.