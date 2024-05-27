Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 456 тысяч

Количество малых и средних предпринимателей превысило 456 тысяч в Подмосковье. Регион сохраняет второе место по количеству предприятий сектора МСП в России.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, за год число предпринимателей в регионе увеличилось на 28 тысяч.

«Предпринимательство в Московской области постоянно развивается, о чем также свидетельствует увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, по итогам 2022 года этот показатель увеличился на 22 тысячи, а по результатам 2023 года — более чем на 28 тысяч. При этом только за четыре месяца этого года в Московской области уже зарегистрировано почти 17 тысяч компаний малого и среднего бизнеса», — отметила она.

Зиновьева добавила, что наибольший рост отметили в сфере торговли, перевозок, строительства и ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем предпринимательства. Он напомнил о мерах поддержки в регионе и поздравил представителей бизнеса с профессиональным праздником.

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