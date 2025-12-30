Количество предпринимателей увеличилось в Подмосковье на 16 тысяч за год

В Подмосковье зафиксировали значительный рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. С января в регионе их зарегистрировали более 473 тысяч.

В частности, речь идет почти о 342 тысячах индивидуальных предпринимателей.

«По сравнению с аналогичным показателем прошлого года общее число МСП увеличилось на 16 тысяч», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Позитивная динамика соответствует общероссийскому тренду. Согласно данным Единого реестра МСП, количество таких компаний достигло исторического максимума, превысив 6,76 миллиона.

Помимо количественного роста, меняется и структура сектора. Как подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, все больше предпринимателей открывают бизнес в приоритетных отраслях, таких как IT, обрабатывающая промышленность, наука и туризм.

Государство продолжает усиливать поддержку бизнеса. Акцент смещается с увеличения числа компаний на создание условий для их устойчивого и долгосрочного роста. Объем федеральной поддержки на ближайшие три года увеличили более чем на 20%. Ключевым решением стало расширение льгот.

«В 2026 году объем кредитования предпринимателей в рамках меры будет увеличен в два раза и составит 200 миллиардов рублей: 150 миллиардов рублей — для поддержки инвестиционной деятельности компаний сектора МСП, 50 миллиардов рублей — на покрытие операционных затрат», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Эти средства, а также работа центров «Мой бизнес» и другие инструменты, призваны помочь предпринимателям укрепить позиции на рынке.