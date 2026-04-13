Количество пользователей платных парковок в Подмосковье значительно выросло

С начала года жители и гости Московской области более 1,1 миллиона раз воспользовались платными парковками в 37 округах региона, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

За первый квартал 2026 года зафиксировано порядка 975 тысяч сессий, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя продолжительность парковочной сессии составляет 59 минут.

Первые платные парковки заработали в Подмосковье с 1 ноября 2024 года. За это время ими воспользовались более 2,8 миллиона раз. Наибольшей популярностью пользуются парковки в Одинцово, Люберцах и Ногинске.

Уже 13 тысяч жителей Московской области имеют право бесплатно парковаться на платных парковках региона. Льготное разрешение могут получить многодетные семьи, владельцы мотоциклов и электромобилей, а также резиденты. Инвалиды также могут парковаться бесплатно на специально обустроенных местах.

Получить льготное разрешение можно через региональный портал госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/23144.

Подробнее о платных парковках можно узнать на сайте Минтранса Подмосковья: https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/platnye-parkovki.

В случае вынесения штрафа за неоплату парковки его можно обжаловать в Центре безопасности дорожного движения Московской области: https://cbddmo.mosreg.ru/deyatelnost/platnoe-parkovochnoe-prostranstvo.