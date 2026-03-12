Количество офтальмологических операций в Подмосковье выросло на 20% за год

В 2025 году в Подмосковье провели более 52 тысяч офтальмологических операций. Это почти на 10 тысяч больше, чем в 2024-м.

Как рассказали в региональном Минздраве, увеличить число операций удалось благодаря открытию стационаров кратковременного пребывания, оснащения медучреждений современным оборудованием и профессионализму врачей.

«Отмечу, что 95% вмешательств выполнены с использованием малоинвазивных технологий. Это позволило сократить период реабилитации и свести к минимуму риски осложнений. Наибольшее количество операций было связано с лечением катаракты», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Медицинскую помощь в Подмосковье оказывают бесплатно по полису ОМС. Записаться на плановую госпитализацию можно по направлению лечащего врача.

Запись на прием доступна по телефону 112, через «Госуслуги», информат в поликлинике и чат-боты МАХ и Telegram.