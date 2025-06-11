Количество мероприятий в проекте «Активное долголетие» увеличат в Подольске

Глава округа Подольск Григорий Артамонов во время очередного выездного заседания администрации встретился с членами клуба «Активное долголетие». Он выслушал их предложения по развитию проекта и подробно ответил на вопросы, касающиеся модернизации жилищно-коммунального хозяйства и сферы здравоохранения в регионе.

В Подольске планируют увеличить количество курсов по компьютерной грамотности, а также лекций и мастер-классов, посвященных здоровому образу жизни, для почти девяти тысяч участников программы «Активное долголетие».

Участники инициативы высказали пожелание расширить количество занятий по компьютерной грамотности, а также увеличить число лекций и мастер-классов по здоровому питанию и образу жизни для людей зрелого возраста. Кроме того, они попросили помочь с организацией записи на экскурсии.

Сейчас в проекте «Активное долголетие» участвуют почти девять тысяч жителей. Эта инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева дает пожилым людям возможность оставаться активными, заботиться о здоровье, заводить новые знакомства и заниматься любимыми делами.

Григорий Артамонов отметил, что среди людей «серебряного» возраста много энергии и энтузиазма, которые важно поддерживать. Многие из них уже сформировали сплоченное сообщество, совместно занимаются спортом, творчеством, осваивают новое и оказывают взаимную поддержку. Они своим примером показывают, что возраст — это лишь цифра, а душа может оставаться молодой в любом возрасте.

«Работа клуба будет продолжена и расширена. Повышение качества и масштаба мероприятий — одно из наших ключевых направлений. Будем уделять этому особое внимание, чтобы проект стал еще ярче, насыщеннее и доступнее для всех, кто хочет жить активно», — подчеркнул Артамонов.