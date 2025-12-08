Количество IT-классов в школах Подмосковья выросло почти на 60% за год

В подмосковных школах открыли более 200 IT-классов, где сейчас обучаются свыше семи тысяч детей. Они изучают программирование, алгоритмизацию и искусственный интеллект.

Как рассказали в региональном Минобразовании, в этом году количество IT-классов в школах Подмосковья увеличилось на 60%. Ученики участвуют в проектной работе, посещают экскурсии и другие мероприятия.

Партнерами проекта стали Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Российский технологический университет МИРЭА, Московский государственный технический университет имени Баумана, Московский технический университет связи и информатики, Университет «Дубна», Московский авиационный институт и другие.

По данным этого года выпускники IT-классов сдали ЕГЭ по информатике и математике на девять баллов выше, чем в среднем по стране. При этом на них пришлось 94% всех поступлений в вузы на бюджет среди 11-классников.

В течение года в школах Подмосковья провели более 680 профориентационных мероприятий. Это экскурсии, мастер-классы и встречи со специалистами. В них поучаствовали свыше 20 тысяч ребят.

В министерстве напомнили, что всего в системе дополнительного образования региона более четырех тысяч технических программ, где занимаются порядка 100 тысяч детей.