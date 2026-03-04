Количество госслужащих в Подмосковье оптимизируют

Правительство Подмосковья приняло решение перераспределить бюджетные средства в пользу приоритетных социальных направлений. Особое внимание уделят оптимизации и цифровизации управленческих процессов и уходу от рутинных задач.

Искусственный интеллект ускоряет подготовку документов и другие процедуры, включая обработку обращений, формирование отчетов и аналитику. Технологии исключают дублирование полномочий и согласований, унифицируют и регламентируют типовые процедуры.

В прошлом году цифровизация позволила оптимизировать почти 15% госслужащих в Подмосковье и перенаправить усилия работников с рутинных задач на более важные. В постоянно растущем регионе важно оказывать тот же объем важных для жителей услуг, не увеличивая расходы.

Сейчас больше половины бюджета Подмосковья направлено на образование, здравоохранение и заботу о незащищенных слоях населения. Это будет сохранено. Главным приоритетом останется поддержка военнослужащих и их семей.

Правительство региона также будет стремиться к более рачительному использованию помещений, где работают министерства и другие госорганизации, чтобы оптимизировать расходы на аренду.