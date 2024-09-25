Количество ДТП в Ленинском округе снизилось на 7,5% с начала года

С начала года на территории Ленинского городского округа зафиксировано 75 дорожно-транспортных происшествий. Эти показатели на 7,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Начальник отдела дорожного хозяйства Константин Демин подчеркнул, что администрация уделяет особое внимание обеспечению безопасности дорожного движения. Помимо мероприятий по улучшению улично-дорожной сети, регулярно проводятся профилактические акции, направленные на снижение числа ДТП, с особым акцентом на безопасность детей.

С началом учебного года в Ленинском округе еженедельно проводятся мероприятия по безопасности дорожного движения в школах и других учебных заведениях.

«Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции мы проводим тематические акции в образовательных учреждениях, обучая детей правилам безопасного поведения на дорогах. Водителям напоминаем о запрете вождения в нетрезвом состоянии, важности соблюдения скоростного режима и использования детских удерживающих устройств. Также предупреждаем о необходимости сбавлять скорость на пешеходных переходах», — добавил Константин Демин.

Эти меры направлены на дальнейшее снижение числа дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности всех участников дорожного движения в Ленинском городском округе.

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