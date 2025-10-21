Количество дорожных аварий с пострадавшими на 25% снизилось в Красногорске

На территории городского округа в 2025 году произошло 48 ДТП, в которых пострадали 47 и погибли 11 человек. Число аварий по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизилось на 25%.

Самыми распространенными видами ДТП стали столкновения транспортных средств — 17 аварий, в которых погибли три человека. Чаще всего причиной становится несоблюдение скоростного режима, игнорирование правил очередности проезда и неправильный выбор дистанции.

В администрации муниципалитета сообщили, что для повышения уровня безопасности дорожного движения в Красногорске отремонтировали 17 автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 14,7 километра. До конца года планируется оборудовать 38 пешеходных переходов направленной подсветкой.

Самой эффективной формой профилактики дорожно-транспортного травматизма является проведение практических занятий по правилам дорожного движения и отработке навыков грамотного безопасного поведения. В 2025 году состоялись 59 рейдов и шесть лекций в детских образовательных учреждениях Красногорска.