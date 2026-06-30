Количество бюджетных мест увеличили в Московском областном медколледже

В Московском областном медицинском колледже началась приемная кампания. В этом году там предусмотрели 3,2 тысячи бюджетных мест, сообщили в региональном Минздраве.

В крупнейшем в Подмосковье медколледже сейчас обучаются более восьми тысяч студентов. За последние пять лет количество бюджетных мест там увеличилось более чем на 30%. Это позволяет подготовить еще больше специалистов для больниц, поликлиник и скорой помощи, отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

«Интерес к медицинским специальностям ежегодно растет, поэтому мы последовательно увеличиваем количество бюджетных мест в областном медколледже. Если в прошлом году этот показатель составлял три тысячи, то в этом — уже 3,2 тысячи», — сказал он.

Подать документы абитуриенты могут дистанционно или лично. Для удобства также доступна предварительная запись на сайте колледжа.

Обучение в учреждении ведут по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика» и «Фармация».

Студенты с первого по четвертый курс также могут заключить целевой договор на обучение.