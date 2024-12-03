Рейд по проверке автобусного парка прошел в Мытищах

Провели инспекцию сотрудники отдела муниципального контроля городского округа. Проверили автобусные остановки первого маршрута — «Лицей № 2» и «Станция Мытищи». Здесь задействовано 12 больших автобусов и по одному — среднего и малого классов. Всего 14 автобусов обслуживают этот маршрут, что полностью соответствует нормам региональной навигационно-информационной системы Подмосковья.

Подобные проверки проходят в городском округе Мытищи регулярно, на разных маршрутах, чтобы передвижение пассажиров было удобным и безопасным, а количество транспорта соответствовало потребностям. Направлены меры не только на повышение качества жизни людей, но и на привлечение дополнительных инвестиций, которые в последующем будут способствовать развитию округа.

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