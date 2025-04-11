Количество автобусов до храмов и кладбищ увеличат в Подмосковье 13 апреля

Количество автобусов увеличат на четырех автобусах «Мострансавто» в Вербное воскресенье 13 апреля. Это позволит обеспечить комфортный проезд до храмов и кладбищ.

Как сообщили в областном Минтрансе, количество автобусов на маршрутах № 7, 41, 31 и 26.

Так, в Егорьевске на маршрут № 7 «Дорожный участок — ул. Владимирская» добавят четыре автобуса. Еще три машины выйдут на маршрут № 41 «ст. Люберцы — Новолюберецкое кладбище» в Люберцах и по одному — на маршруты № 26 «ст. Железнодорожная — Дятловка» в Балашихе и № 31 «Балашиха-2 — Новский квартал».

Во всех автобусах продолжат действовать льготы по социальным картам. Оплатить проезд также можно по «Тройке» и «Стрелке».

Для удобства пассажиров ЦППК совместно с МЖД также назначат дополнительные остановки на станциях вблизи храмов и кладбищ. Так, девять поездов будут дополнительно останавливаться на станции Отрадное и 14 — на станции Здравница, еще восемь — на Троицкой, три — на Миитовской и пять — на Алабино.