Колбасный цех и магазин построят в Мытищах весной
Ферму «Еремино Поле» построят на Олимпийском проспекте в Мытищах. Завершить работы планируют весной.
Строительство крестьянско-фермерского хозяйства проверили специалисты подмосковного стройнадзора.
На площадке возводят двухэтажный корпус площадью 2,6 тысячи квадратных метров и магазин.
В производственном здании разместят помещения приемки, разделки, хранения и подготовки сырья, а также другие помещения. Их обустроят с учетом особенностей производства и санитарных требований.
«Вход на производство предусмотрен через специальный санпропускник. Также в корпусе будет лаборатория и все необходимые помещения для персонала», — добавили в ведомстве.
В магазине представят фирменную продукцию хозяйства. Это колбасы, деликатесы, полуфабрикаты и многое другое.
Стройготовность объекту уже превысила 80%.