Колбасный цех и магазин построят в Мытищах весной

Строительство крестьянско-фермерского хозяйства проверили специалисты подмосковного стройнадзора.

На площадке возводят двухэтажный корпус площадью 2,6 тысячи квадратных метров и магазин.

В производственном здании разместят помещения приемки, разделки, хранения и подготовки сырья, а также другие помещения. Их обустроят с учетом особенностей производства и санитарных требований.

«Вход на производство предусмотрен через специальный санпропускник. Также в корпусе будет лаборатория и все необходимые помещения для персонала», — добавили в ведомстве.

В магазине представят фирменную продукцию хозяйства. Это колбасы, деликатесы, полуфабрикаты и многое другое.

Стройготовность объекту уже превысила 80%.