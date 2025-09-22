Кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» обработал 180 тысяч звонков с января

Будущие родители могут узнать все о системе родовспоможения региона на горячей линии «Стань мамой в Подмосковье». С начала года операторы обработали почти 180 тысяч звонков.

Операторы кол-центра рассказывают о необходимых в роддоме документах, выплатах, а также о медучреждениях региона.

«Всего с начала года операторы кол-центра „Стань мамой в Подмосковье“ обработали почти 180 тысяч звонков, из них порядка 11,4 тысячи из других регионов», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Кол-центр работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Узнать больше о системе родовспоможения также можно на тематическом интернет-портале.

В министерстве напомнили, что при рождении ребенка можно получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор со всем необходимым в первые месяцы жизни.