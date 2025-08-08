Кол-центр по вопросам ветеринарии в Подмосковье принял 3 тысячи звонков в июле

День кошек отмечают во всем мире 8 августа. В Минсельхозе региона напомнили, что важно помнить: за питомцами нужен правильный уход и забота о здоровье.

По вопросам ветеринарии можно круглосуточно звонить в кол-центр по номеру: 8 (495) 668-01-25. На звонки отвечает электронный помощник «Вита» — он консультирует с помощью искусственного интеллекта или переводит звонок на оператора. В июле операторы обработали более 3,6 тысячи звонков, 2,5 тысячи из которых приняла «Вита».

Забота о кошке — это не только радость, но и обязанности: прививки, профилактические осмотры, качественное питание и комфортные условия жизни. Питомцам нужна любовь и внимание круглый год, а адрес ближайшей ветклиники, график работы и телефон можно найти на интерактивной карте.