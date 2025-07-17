Кол-центр паллиативной помощи в Подмосковье принял 5 тысяч звонков с января

В Подмосковье работает горячая линия паллиативной помощи. С начала года специалисты провели 5,5 тысячи телефонных консультаций для тяжелобольных и их родственников.

Координационный центр паллиативной помощи с горячей линией в Подмосковье работает круглосуточно.

«В Московской области для паллиативных пациентов и их родственников работают координационный центр, школы, горячая линия, отделения, а также выездные патронажные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому. Кол-центр паллиативной медицинской помощи принимает обращения круглосуточно», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

Получить консультацию можно по телефону +7 (498) 683-83-83. Кроме того, в Подмосковье работает тематический интернет-портал, где есть вся информация о паллиативной помощи. Там можно узнать о госпитализации, уходе за больными и многом другом.