Кол-центр паллиативной помощи Подмосковья принял 5,5 тысячи обращений с января

В Московской области с начала года специалисты круглосуточной горячей линии по вопросам паллиативной помощи приняли почти 5,5 тысячи обращений. Сервис предназначен для пациентов, которым требуется специализированная медицинская поддержка, а также для их близких.

Сопровождение паллиативных пациентов включает не только оказание медицинской помощи, но и всестороннее содействие членам их семей.

«В Московской области для этой цели создана многоуровневая система поддержки: функционируют специализированные отделения, действуют выездные службы ухода, организованы школы для родственников, где передают необходимые практические навыки. Круглосуточная горячая линия объединяет все эти направления, позволяя не только получить оперативную консультацию, но и госпитализировать пациента при необходимости», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Получить информацию по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи можно круглосуточно по единому многоканальному телефону +7 (498) 683-83-83.

Кроме того, для жителей региона продолжает работать портал «Паллиативная помощь», где собраны сведения о получении помощи на дому, госпитализации в специализированные стационары, правилах ухода за пациентами и других мерах поддержки, доступных в Московской области.