Книжный фестиваль «Игра в буквы» прошел в Сергиевом Посаде

Тематический фестиваль для любителей чтения организовали на улице Карла Маркса в Сергиевом Посаде. Мероприятие приходит уже четвертый год подряд.

Участие в событии принял депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Пахомов. Для гостей фестиваля состоялись мастер-классы, работали интерактивные площадки.

Ведущие книжные издательства представили новинки. Студия «Виктор звук» провела музыкальное занятие. Всех желающих угощали квасом.

«Фестиваль призван приобщить детей к чтению, и это прекрасно. Я сама люблю читать, причем именно бумажные, а не электронные книги, и все мои дети читают. У нас хорошая домашняя библиотека», — прокомментировала глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.

Ранее мы рассказывали о том, что отработку запуска БПЛА для мониторинга возгораний начали в Сергиевом Посаде.