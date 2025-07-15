Книжный фестиваль «Игра в буквы» прошел в Сергиевом Посаде
Тематический фестиваль для любителей чтения организовали на улице Карла Маркса в Сергиевом Посаде. Мероприятие приходит уже четвертый год подряд.
Участие в событии принял депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Пахомов. Для гостей фестиваля состоялись мастер-классы, работали интерактивные площадки.
Ведущие книжные издательства представили новинки. Студия «Виктор звук» провела музыкальное занятие. Всех желающих угощали квасом.
«Фестиваль призван приобщить детей к чтению, и это прекрасно. Я сама люблю читать, причем именно бумажные, а не электронные книги, и все мои дети читают. У нас хорошая домашняя библиотека», — прокомментировала глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова.
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