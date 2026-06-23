Книгу о погибших земляках презентовали в Раменском

В центральной библиотеке прошла презентация книги жителя Раменского Александра Горбачева. Издание посвящено установлению судеб более 1300 уроженцев округа, призванных на фронт в годы Великой Отечественной войны.

В центральной библиотеке Раменского состоялась встреча, на которой представили новый том исследования о жителях округа, не вернувшихся с войны. Автор работы Александр Горбачев много лет занимается поиском архивных данных и восстановлением судеб фронтовиков. В ходе его исследований удалось уточнить информацию о более чем 1300 земляках, чьи имена ранее оставались неизвестными или считались утраченными.

Презентация прошла 22 июня, в памятную дату, связанную с началом Великой Отечественной войны. Организаторы связали проведение встречи с этой датой, подчеркнув значимость сохранения исторической памяти. В зале собрались студенты, представители «Молодой гвардии», ветераны и участники специальной военной операции. Все они получили экземпляры издания.

На встрече автор рассказал о работе над книгой и поддержке, которую он получил при подготовке седьмого тома. Существенную помощь оказал Совет депутатов Раменского муниципального округа, благодаря чему книга была издана.

«Эта работа продолжается уже много лет, и каждый найденный человек возвращается в историю семьи и округа», — сказал Александр Горбачев.

Автор также сообщил, что уже готовится следующий том исследования, в котором будут продолжены поиски сведений о жителях округа, не вернувшихся с фронта.