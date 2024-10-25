Книгу о почетных жителях презентовали в Наро-Фоминске
Первая церемония вручения книги «Почетные жители земли Наро-Фоминской» прошла в городском округе. Презентация издания состоялась во Дворце культуры «Звезда».
Книга содержит 131 фамилию с биографиями и подробным описанием заслуг знаменитых земляков. Под первым номером значится выдающийся полководец и стратег, чье имя и регалии известны каждому, — командующий Западным фронтом, маршал Победы, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков.
«Он наш почетный гражданин с 1972 года. Присваивается это высокое звание решением совета депутатов», — рассказал глава Совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов.
На страницах под глянцевой обложкой можно прочитать о судьбах выдающихся людей, которые переплетаются с историей большой и малой родины. Их целый год собирала и систематизировала группа ученых под руководством калининградца Юрия Горина — публициста, ветерана боевых действий, автора книг по истории армии и флота.
«Использовались архивы государственные, Минобороны, фонды Наро-Фоминского и Верейского музеев, а также личные архивы наших почетных граждан. Прочитав книгу и посмотрев внимательно на все фамилии, вы увидите много легендарных людей, которые внесли большой вклад в развитие нашего городского округа», — рассказал глава муниципалитета Роман Шамнэ.
Церемония стала первой, но не последней. Памятные экземпляры остальным героям книги будут вручать по всему округу, по месту их жительства — либо лично, либо их родным.
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