Книгу о почетных жителях презентовали в Наро-Фоминске

Книга содержит 131 фамилию с биографиями и подробным описанием заслуг знаменитых земляков. Под первым номером значится выдающийся полководец и стратег, чье имя и регалии известны каждому, — командующий Западным фронтом, маршал Победы, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков.

«Он наш почетный гражданин с 1972 года. Присваивается это высокое звание решением совета депутатов», — рассказал глава Совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов.

На страницах под глянцевой обложкой можно прочитать о судьбах выдающихся людей, которые переплетаются с историей большой и малой родины. Их целый год собирала и систематизировала группа ученых под руководством калининградца Юрия Горина — публициста, ветерана боевых действий, автора книг по истории армии и флота.