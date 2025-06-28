Книгу о героях ВОВ представили жителям Химок

Книги «Вспомним всех поименно» и «Творческая интеллигенция в Московском народном ополчении Великой Отечественной войны» выпустили в Российской международной академии туризма.

«Наши дети должны знать своих героев. Эти книги – о людях, которые встали на защиту Отечества. Сегодня, когда нацизм снова становится угрозой, важно помнить подвиг наших предков и поддерживать тех, кто защищает страну сейчас», – подчеркнул председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Организаторами мероприятия стали в том числе студенты вуза. Они рассказали о содержании книг.

«Эти книги – не только о войне. Они – о людях, которые сделали наш округ частью большой истории страны. Сегодня в академии учатся 20 студентов, чьи отцы находятся в зоне СВО. Им особенно важно знать, что такое мужество и преемственность», – сказал ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов.