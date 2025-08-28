Книгу к 100-летию Мытищ презентовали в Центральной библиотеке имени Кедрина

Члены Ассоциации художников и ЛИТО имени Кедрина подвели итоги своей работы. Они встретились в центральной библиотеке, где презентовали книгу к 100-летию муниципалитета «Мытищи. Художники».

В издании — множество работ, посвященных Мытищам. Заместитель главы городского округа Ольга Сидоркина отметила, что художники преданны искусству. Благодаря этому и появилась книга, которую хочется изучать и рассматривать.

«Эта книга — настоящий подарок к юбилею городского округа. Ее издание стало ярким символом единства, творчества и глубокой привязанности к своей малой родине», — отметила директор Мытищинской галереи искусств Марина Домникова.

Муниципальный депутат Виктор Сошин поблагодарил литераторов и художников за творчество. Он подчеркнул, что не каждому дано выражать чувства через искусство.

Вечер прошел в атмосфере вдохновения и творчества. Программа мероприятия включала в себя исполнение проникновенных романсов и чтение стихов, которые нашли отклик в сердцах присутствующих.