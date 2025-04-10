Книга из музея в Красногорске попала в топ-лист международной ярмарки

Рецепты, возраст части которых превышает 200 лет, содержались в поваренных книгах, хранящихся в библиотеке князей Юсуповых. Среди блюд — как исконно русские, так и французские, адаптированные под вкусы русских людей из разных слоев населения — от крестьян до князей. Книга учит готовить, например, «Говядину с кольраби», «Кашу ломтями», «Картофель по-гофмаршалски», «Омлет новобрачной», «Хлебный торт» и «Макароны из шоколада». Некоторые блюда можно приготовить и на современной кухне.

Кроме рецептов, издание содержит фотографии владельцев и гостей усадьбы «Архангельское» за обеденным и чайным столом, гравюры на кулинарные темы, которые украшали старинные книги из княжеской библиотеки.