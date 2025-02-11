Клуб моржей в Дубне отметил 5-летие

Участники клуба дубненских моржей, отмечая пятилетний юбилей своего объединения, наглядно показали свои морозоустойчивые способности собравшимся зрителям. Для разогрева провели энергичную разминку, чтобы подготовиться к предстоящим ледяным испытаниям.

Моржи провели соревнования по зимнему плаванию на скорость, играя в водное поло и устраивая массовые заплывы.

«Сейчас мы уже доросли до большого клуба, который не только приобщает наших жителей к здоровому образу жизни. Мы участвуем в соревнованиях всероссийского уровня. Наш клуб известен по всей России. И выигрывает, конечно! У нас рекорды есть. А самое главное, что у нас есть желание и дух нашего клуба», — поделилась тренер клуба «Моржи Дубна» Татьяна Карась.

Между заплывами участники согревались в передвижной бане, установленной на берегу. Оранжевое настроение царило вокруг: дубненские моржи выбрали этот цвет для своей униформы. У каждого были оранжевые шапочки, сапоги или варежки. Участники также наслаждались горячим чаем из огромного самовара, ели мандарины и гречневую кашу из полевой кухни.

Новички клуба получили сертификаты, а те, кто беспокоился о своем здоровье, имели возможность пройти экспресс-анализ крови, измерить артериальное и внутриглазное давление и сделать исследование сердца на кардиовизиографе. Медицинскую поддержку обеспечили врачи дубненской больницы.