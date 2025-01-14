Клуб любителей озвучивания анимации и компьютерных игр открыли в Лобне

В Лобне появился клуб любителей озвучки. Его открыли в библиотеке в микрорайоне Красная Поляна. Здесь жители смогут воплощать свои творческие идеи в жизнь.

Инициатором открытия клуба стал студент отделения колледжа «Подмосковье» в Лобне Рамиль Мухамедов. Идею получилось воплотить в местной библиотеке.

Участники сообщества могут озвучивать здесь комиксы, анимации и песни. Сюжеты для них находит сам Рамиль.

Попробовать себя в роли профессионального актера дубляжа бесплатно могут все желающие. Все изготовленные ролики затем размещают в социальных сетях.

Дату следующего собрания клуба можно узнать по телефону: +7 926 139 40 26.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лобне директор школы № 10 и атаман областного отделения общероссийской общественной организации «Союз казаков России», а также настоятель Серафимовского храма подписали договор о совместной работе в сфере образования.