Клуб любителей озвучивания анимации и компьютерных игр открыли в Лобне
В Лобне появился клуб любителей озвучки. Его открыли в библиотеке в микрорайоне Красная Поляна. Здесь жители смогут воплощать свои творческие идеи в жизнь.
Инициатором открытия клуба стал студент отделения колледжа «Подмосковье» в Лобне Рамиль Мухамедов. Идею получилось воплотить в местной библиотеке.
Участники сообщества могут озвучивать здесь комиксы, анимации и песни. Сюжеты для них находит сам Рамиль.
Попробовать себя в роли профессионального актера дубляжа бесплатно могут все желающие. Все изготовленные ролики затем размещают в социальных сетях.
Дату следующего собрания клуба можно узнать по телефону: +7 926 139 40 26.
Ранее мы рассказывали о том, что в Лобне директор школы № 10 и атаман областного отделения общероссийской общественной организации «Союз казаков России», а также настоятель Серафимовского храма подписали договор о совместной работе в сфере образования.