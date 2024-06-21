Клуб юных натуралистов открылся в Солнечногорске

«Движение первых» г. о. Солнечногорск
Фото: «Движение первых» г. о. Солнечногорск

Открытие первого в Солнечногорске клуба юннатов состоялось в молодежном центре «Подсолнух». Волонтеры «Движения первых» дали клятву, пообещав беречь природу и привлекать больше людей к решению проблем экологии.

Председатель совета местного отделения «Движения первых» Мария Рощупкина в торжественной обстановке вручила активистам удостоверения юннатов.

«Сохранение окружающей среды — это вклад в развитие нашей страны. Активное участие в этом примут и наши юные натуралисты. Отмечу, что до конца 2024 года клубы юных натуралистов также откроются на площадке всех первичных отделений „Движения первых“ в учебных заведениях муниципалитета», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Движение Первых г. о. Солнечногорск
Фото: Движение Первых г. о. Солнечногорск

Юннаты будут изучать природу Солнечногорска, проводить акции по сбору вторсырья и уборке мусора, сажать деревья и заниматься экологическим просвещением.

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