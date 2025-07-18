Клуб «Активное долголетик» из Богородского округа побывал на фестивале спорта

В Орехово-Зуево прошел масштабный спортивный фестиваль, собравший более тысячи участников из 39 муниципалитетов. Это событие стало первым подобным мероприятием, организованным на таком уровне, и подготовка к нему заняла две недели.

Команда «Активных долголетов» из Богородского округа продемонстрировала отличную физическую форму, дружный настрой и высокую мотивацию. На фестивале было представлено более 20 спортивных локаций, каждая из которых предлагала уникальные виды активного отдыха. Участники могли попробовать себя в таких направлениях, как сапсерфинг, боди перкуссия, степ-аэробика и дыхательные практики, что обеспечивало возможность не только заниматься спортом, но и общаться с единомышленниками.

Особым событием стал мастер-класс от известного инструктора Владимира Плетнева, который зарядил участников энергией и вдохновением. Фестиваль прошел в атмосфере веселья и задора, а свежий воздух способствовал отличному настроению всех присутствующих. Такие мероприятия не только укрепляют здоровье, но и создают незабываемые воспоминания для участников.