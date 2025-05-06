Клуб «Активное долголетие» в Одинцове поучаствовал в концерте к 80-летию Победы

Праздничный концерт, который прошел в культурно-досуговом центре в Голицыно, посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками театрализованной постановки стали одинцовские представители клубов «Активное долголетие».

Представители клубов воссоздали на сцене эпизоды военных лет и погрузили зрителей в атмосферу прошлого. Присоединились к концерту учащиеся Голицынской школы № 1, а также артисты культурно-досугового центра.

Одна из участниц проекта «Активное долголетие», Елена Фесенко, поделилась, что постановка произвела на всех неизгладимое впечатление, тронула до глубины души.

Помимо театрализованной постановки, со сцены звучали стихи и известные фронтовые песни: «Майский вальс» и «Баллада о красках». Продемонстрировали свое мастерство хоровые и театрально-танцевальные коллективы из различных уголков округа.